Eski Beşiktaşlı Jose Sosa, Fenerbahçe'nin Teklifini Kabul Etmedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin eski Beşiktaşlı Jose Sosa için girişimlerde bulunduğu bildirildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Arjantinli futbolcu için kulübünün kapısını çaldı.

Hem Milan Kulübü hem de oyuncuyla görüşmeler yapıldığı öne sürülürken, bunlardan bir sonuç alınamadığı belirtildi. "Sosa Fenerbahçe'ye hayır dedi" başlığıyla verilen haberlerde, yıldız futbolcunun Türk ekibinin teklifini geri çevirdiği çünkü Milan'da yola devam etmek istediğini ortaya koyduğu aktarıldı.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Orta sahada artık lider bir görev üstlendiğine dikkat çekilen Sosa'nın, önümüzdeki süreçte daha istikrarlı bir şekilde forma giyeceğini hesaplayarak, takımda kalma yönünde tercihte bulunduğu iletildi. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etse iki yıl için 5 milyon Euro'luk garanti ücreti alacağı öne sürüldü.

ÇİN'DEN 2 KULÜP İSTEDİ

Uzakdoğu'dan iki kulübün de kendisinin kapısını çaldığı, Milan'a yakın kaynaklarca dile getirildi. Buna göre Hebei China Fortune ve Beijing Guoan, bonservisi 10 milyondan Milan'ın kapısını çaldı. Futbolcunun menajeri Favio Bilardo'nun bunları masaya yatırmak üzere kulüple görüşeceği belirtilse de, Jose Sosa'nın niyetinin takımda kalmak olduğu vurgulandı.