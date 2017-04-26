Eski Beşiktaşlı Almeida, Takım Arkadaşı Kırmızı Kart Görünce Kaleye Geçti
Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve şimdilerde AEK forması giyen Hugo Almeida, kalecinin kırmızı kart yemesiyle kaleye geçti.
Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında AEK Atina sahasında Olympiakos'a 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçı deplasmanda 2-1 kazandığı için turu geçen ekip oldu.
ALMEİDA KALEYE GEÇTİ
AEK Atina'nın kalecisi kırmızı kart görünce kaleye Beşiktaş'ın eski forvet oyuncusu Hugo Almeida'ya kaldı. Hugo Almeida bu sezon AEK formasıyla çıktığı 19 maçta 4 gol attı.
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