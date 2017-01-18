Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Tarihe Geçti

FutbolArena Dış Haberler - 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ta görev alan Carlos Carvalhal, İngiltere'de tarihi bir başarı elde etti. 51 yaşındaki teknik direktör, İngiltere Championship Ligi takımlarından Sheffield Wednesday ile önemli bir istatistik yakaladı.



2015-2016 sezonu öncesinde Baykuşların başına getirilen Portekizli çalıştırıcı tüm kulvarlarda toplamda 84 maça çıkarken; 38 galibiyet, 24 beraberlik, 22 mağlubiyetlik bir performans gösterdi. Bu sonuçlarla %45.24'lük başarı yüzdesi yakalayan Carlos Carvalhal, kulüp tarihinin en iyi teknik direktör performanslarından birini gerçekleştirdi.



Sheffield Wednesday'da Carlos Carvalhal'dan daha iyi başarı istatistiği yakalamış yalnızca 2 menajer var. Onlar şu şekilde; Harry Catterick (%55.80) ve Vic Buckingham (%47.01).