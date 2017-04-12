Eski Belediye Başkanına Silahlı Saldırı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin eski Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan, bir şahsın silahlı saldırısı sonucu ayağından yaralandı.



Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Y.E. isimli bir şahıs, yolda ilerlemekte olan eski Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan'ı silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ayağından vurulan Pehlivan, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pehlivan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ