Eski belediye başkanına kurşun yardırdılar



KOCAELİ - Körfez eski belediye Başkanı Yunus Pehlivan, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahla vurularak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Y.E. isimli bir şahıs, yolda ilerlemekte olan Körfez eski belediye Başkanı Yunus Pehlivan'ı silahla vurduktan sonra olay yerinden çaktı. Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, ayağındanvurulan eski belediye başkanı Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye sevk edilen Başkan Pehlivan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi