Eski Belediye Başkan Yardımcısına Pkk/kck'dan Gözaltı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde eski belediye başkan yardımcısı, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Sarız'ın eski belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesi E.D, terör örgütü PKK/KCK ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.



Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.