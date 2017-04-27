Eski BDDK Çalışanlarının "Bylock" Davasında 2 Tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) müşaviri, murakıbı, uzman ve uzman yardımcılarından oluşan 22'si tutuklu 26 sanığın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya, 22 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.



Duruşmada sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından avukatların talepleri alındı. Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bankacılık uzmanı sanık Neslihan Aksakal ile yeminli murakıp Eren Özen'in mevcut delil durumunu dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.



Heyet, 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 22 Haziran 2017 tarihine erteledi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün BDDK yapılanmasına ilişkin bilgiler veriliyor. İddianamede, "ByLock"u kullandıkları tespit edilen sanıklardan eski BDDK Başkan Müşaviri Murat Türker, yeminli murakıplar Eren Özen, Musa Gökçe, Selim Erbağcı, Ömer Çalık, Serkan Güngör, Yusuf Çalışkan ve Abdullah Özkaldı, yeminli murakıp yardımcıları Ramazan Kırdağ, Süleyman Üner, Kayhan Kahyalar, Gökhan Konak ve Arif Özoğlu, uzman yardımcıları Büşra Bakar, Merve Er, Orhan Kırtay, Rüştü Harun Ergüneş, Sedat Aras, Turgut Atıcı, Remzi Yıldız, Mehmet Baytok ve Mustafa Turan, bankacılık uzmanları Neslihan Aksakal, Mustafa Şimşek ve Bayram Çakır ile bankacılık uzman yardımcısı Aytunç Bakır'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.