Eski BDDK Çalışanlarının "Bylock" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) müşaviri, murakıbı, uzman ve uzman yardımcılarından oluşan 22'si tutuklu 26 sanığın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına, sanıkların savunmasının alınmasıyla devam edildi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmada, hazır bulunan tutuklu sanıklar savunma yaptı.



Tutuklu sanık Ömer Çalık, ByLock kullanıcısı olduğu tespitinin iddianamede yer aldığını, emniyetin yaptığı araştırma neticesinde ByLock programının telefonunda olmadığının belirlendiğini iddia etti.



Tutuklu sanık Ramazan Kırdağ da kendisinin 17-25 Aralık sürecinde "bilgi belge sızdırma" nedeniyle suçlandığını belirterek,"Ancak ben kuruma 19 Mart 2014'te girdim. Böyle bir şeyi yapmam tarihler itibariyle imkansız." dedi.



ByLock kullanıcısı olduğu yönünde iddianamede yer alan iddiaları da cevaplayan sanık Kırdağ, bu programı kullanmadığını öne sürdü.



İddianamede ADSL üzerinden ByLock kullandığından bahsedildiğini ifade eden Kırdağ, "Savcılık, MİT'e yazı yazmış. Karşılarındaki renkler, işaretler neyi ifade ediyor, diye. MİT, bu yazıya 9 Aralık'ta verdiği cevapta, bu listelerin güvenilir olmadığını söylüyor. Bu listede olanın, bir sonraki listede olamayacağını belirtiyor. Demek ki listeler birbiriyle uyuşmuyor. Ekleme çıkarma olabilir." diye konuştu.



Savunma yapan tutuklu sanıkların avukatları da ByLock'un tek başına bir delil olamayacağını, somut bir şekilde bu programın tespit edilemediğini ifade ederek, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.



Duruşma, pazartesi gününe ertelendi.