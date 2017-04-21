Eski BDDK Çalışanlarının "Bylock" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) müşaviri, murakıbı, uzman ve uzman yardımcılarından oluşan 22'si tutuklu 26 sanığın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam ediliyor.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya, 22 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.



Tutuklu sanık Mustafa Şimşek, savunmasında, kesinlikle "ByLock" kullanmadığını, hayatı boyunca bir akıllı cep telefonu olduğunu söyledi.



Kendi üzerine bulunan ADSL üzerinden bu programa girildiğini savunan Şimşek, "Şifreyi daha önce verdiğim kişilerin otomatik olarak ağa katılabildiğini biliyoruz. İddianamede benim ByLock kullandığıma dair bir tespit yok. Çocuklarımdan eşimden 8 aydır ayrı kaldım, hiçbir delil ve tespit olmamasına rağmen. İddianamede, örgüt üyelerinin hep yüksek görevlerde çalıştığı belirtilirken ben pasif görevlerde çalıştım. Tahliyemi istiyorum." dedi.



"ByLock" kullandığı iddia edilen tutuklu sanık Turgut Atıcı da üniversiteye hazırlanırken örgütle ilişkili dershaneye gitmediğini, Bank Asya'ya para yatırmadığını, birçok güvenlik soruşturmasından geçerek BDDK'ya girdiğini anlattı.



Atıcı, 15 Temmuz darbe girişimini lanetlediğini dile getirerek, "ByLock" kullanıcı olduğu iddiasını reddetti. Atıcı, bu programın adını medyadan duyduğunu öne sürdü.



Duruşmaya bir süre ara verildi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün BDDK yapılanmasına ilişkin bilgiler veriliyor.



İddianamede, "ByLock"u kullandıkları tespit edilen sanıklardan eski BDDK Başkan Müşaviri Murat Türker, yeminli murakıplar Eren Özen, Musa Gökçe, Selim Erbağcı, Ömer Çalık, Serkan Güngör, Yusuf Çalışkan ve Abdullah Özkaldı, yeminli murakıp yardımcıları Ramazan Kırdağ, Süleyman Üner, Kayhan Kahyalar, Gökhan Konak ve Arif Özoğlu, uzman yardımcıları Büşra Bakar, Merve Er, Orhan Kırtay, Rüştü Harun Ergüneş, Sedat Aras, Turgut Atıcı, Remzi Yıldız, Mehmet Baytok ve Mustafa Turan, bankacılık uzmanları Neslihan Aksakal, Mustafa Şimşek ve Bayram Çakır ile bankacılık uzman yardımcısı Aytunç Bakır'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.