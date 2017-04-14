Eski Başsavcı Reisi, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Için Adaylık Başvurusunda Bulundu

- Eski Başsavcı İbrahim Reisi'nin başvuruda bulunması

Eski Başsavcı İbrahim Reisi'nin basın açıklaması yapması İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları devam ediyor. Eski Başsavcı İbrahim Reisi, başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasına gelerek adaylık başvurusunda bulundu. Reisi, başvuru işlemlerinin ardından basın açıklaması yaptı.