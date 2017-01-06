Eski Başkanlardan Büyükşehir'e Ziyaret

Kahramanmaraş Tanır Eski Belediye Başkanı Ali Özturan ve kardeşi İsmet Özturan, Gördes Eski Belediye Başkanı İbrahim Emre ile Büyükşehir Belediyesi Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'e ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa'ya uzun yıllar çeşitli görevlerde hizmet ettiğini bundan sonraki süreçte de Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Manisalılara en iyi hizmeti ulaştırmanın çabası içerisinde olacaklarını söyledi.