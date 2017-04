Eski Başdanışmanının Yargılanmasına Başlandı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul'un da sanıkları arasında bulunduğu FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davanın ilk duruşmasının görülmesine başladı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'un da bulunduğu 40 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.



İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 10'u tutuklu 32 sanık ile avukatları hazır bulundu. İddianamenin okunması ve kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi.



Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Doç.Fatih Gürsul, ByLock kullanıcısı olduğu iddialarına ilişkin, "İddianamenin 124'üncü sayfasında güncel olmamakla birlikte kırmızı seviyede kullanıcı olduğum yazıyor. Basından öğrendiğimiz kadar ile kırmızı seviyi yoğun kullanan anlamına geliyor ama aynı zamanda güncel olmamakla birlikte diye de yazılmış. Güncel olmamakla birlikte diyerek ne kast ediliyor. Bu ifade iddianamede bir tek binim için kullanılmış" dedi.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından hazırlanan ByLock raporuna göre, 2014 Ağustos ayında ByLock kullanıcısı olduğunun iddia edildiğini belirten sanık Gürsul, "Ancak ben akıllı telefonumu Ocak 2015'de aldım. MİT'in ByLock serverlarına ulaşıp bilgileri aldığı, kimlerin kullandığını tespit ettiği söyleniyor. FETÖ bunun tespit edildiğini anlamışsa davayı sulandırmak açısından buraya eklemeler ve çıkarmalar yapmış olabilir. Bu konuları iyi biliyor. Bilişim hukuku dersi veren biriyim. MİT'in ulaşabildiği doysa excel doyası. Sağ tuşla ekleme çıkarma yapılabilir" ifadelerini kullandı.



VPN ÜZERİNDEN İNTERNET KULLANDIĞIM İÇİN HATA OLMUŞ OLABİLİR



ByLock programının adını 15 Temmuz'dan sonra basından öğrendiğini kaydeden Gürsul, "Zaman zaman Türkiye'de internete erişim yasaklandığı için VPN üzerinden internet kullandım. İnterneti yoğun kullandığım için bu veri geçişlerinden acaba böyle bir hataya mı neden oldu? Sayın Kılıçdaroğlu'nun da başdanışmanıyım. Bu bilindiği için böyle bir yanlışlığın yapıldığını düşünüyorum. Böyle bir davanın sulandırılması ve sansasyonel olması için de böyle bir yanlışlığın yapıldığını düşünüyorum . FETÖ sempatizanı değilim tam tersine bunlarla mücadele eden birisiyim. TÜBİTAK'a defalarca bilimsel proje sundum. Her seferinde reddedildim. Bilindiği üzere TÜBİTAK'da FETÖ'den çok sayıda kişi açığa alındı" şeklinde konuştu.



ERGENEKON GİBİ OLMASIN DİYE TELEFONUMUN ŞİFRESİNİ VERMEDİM



Sanık Gürsul, mahkeme başkanın "Telefonunuzun şifresini vermemişsiniz? Niçin vermediniz?" sorusuna, "Benden şifre istediler ben de kendilerine Ergenekon ve Balyoz davalarını hatırlattım. Teğmen Mehmet Ali Çelebi'de olduğu gibi bir kumpasa sebebiyet vermemek için polise şifreyi vermek istemedim. Şifreyi vereceğimi ancak altına bir satırla, imajının daha sonra verileceği yönünde not düşülmesini istedim. Oradaki polisler şifreyi versen de vermesen de bizim elimizde bunu kıracak program var deyince şifreyi vermedim" şeklinde yanıt verdi. Gürsul ifadesinin devamında, göğüs bölgesiyle ilgili sağlık sorunları olduğunu belirterek tahliyesini istedi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 40 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. FETÖ'nün akademik yapılanmasında İstanbul Üniversitesi'deki eylemlere değinilen iddianamede, sanıklardan 20'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtiliyor.



