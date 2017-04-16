Eski Başbakan Çiller, Oyunu Kullandı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu İstanbul'da kullandı.



Tansu Çiller, oy kullanacağı Yeniköy İlkokuluna eşi Özer Çiller ile geldi. Çiller, oy kullanacağı sınıfa geçerek 2295 numaralı sandıkta oy verdi.



Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çiller, "Bugün milletimiz bir karar verecek. Sonra hepimiz o karara saygılı olacağız. İnşallah hayırlı olsun her şey" ifadelerini kullandı.