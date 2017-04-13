Alternatig müzik grubu Eski Bando, 13 Nisan'da Beyoğlu Hayal Kahvesi sahnesinde sizlerle buluşuyor.



2008 yılında İstanbul'da temelleri atılan grup, bugüne kadar birçok şehirde ve muhtelif sahnelerde sayısız konsere imza attı. Grup, 2014 yılında "Renkli Şeyler" adlı ilk özgün albümünü Kalan Müzik&Z Yapım etiketi ile yayınladı. Grup aynı zamanda 60'lı ve 70'li yılların 45'liklerini konserlerinde yorumlamaya devam ediyor.



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10



Başlangıç Saati : 13.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Eski Bando



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır