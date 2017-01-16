Eski Bakanlar Allahuekber Dağı'na Tırmandı

ENVER Paşa komutasında 102 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçiğin anısına eski bakanlardan ANAP'lı Ersin Taranoğlu ile eski DSP'li Fikret Ünlü, Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca ile birlikte Allahuekber Dağları'na tırmandı.



Kars'ın Selim ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Sarıgün köyünde konaklayan Ersin Taranoğlu ile Fikret Ünlü, 11 Aralık günü saat 09.00'da Alaattin Karaca önderliğinde tırmanışa başladı. Taranoğlu, Ünlü ve Karaca aynı gün, deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yükseklikteki kamp yerine ulaştı. Geceyi hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceyi bulduğu çadırlarda geçiren ekip, 12 Aralık günü saat 08.00'de zirve tırmanışına geçti. Kar, tipi ve soğuğa rağmen önce meçhul asker anıtını ziyaret eden ekip, deniz seviyesinden 3 bin 150 metre yükseklikteki Allahuekber Dağı'nın karlı doruğuna tırmandı. Taranoğlu, Ünlü ve Karaca, şehit olan 60 bin Mehmetçiğin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı söyledi.



Akşam saatlerinde geri dönen ekip önce kamp yerine, ardından Sarın köyüne oradan da Sarıkamış ilçesine geldi. Alaattin Karaca, 3 gün süren tırmanışın şiddetli soğuk yüzünden kolay geçmediğini belirtti. Türk dağcılığına gönül veren eski bakanlardan Fikret Ünlü ve Ersin Taranoğlu ile anlamlı bir tırmanış gerçekleştirdiklerini anlatan Karaca şöyle konuştu:



"Bakanlarımızdan Ersin Taranoğlu'nun isteği üzerine bu tırmanışı gerçekleştirdik. Daha önce Taranoğlu ve Ünlü ile birlikte Türkiye'deki birçok dağa tırmanış gerçekleştirmişdik. Ülkemizde bakanlık yapmış ve bu spora gönül vermiş kişilerle birlikte 18'inci geleneksel Allahuekber şehitlerini anma tırmanışını gerçekleştirdim. Amacımız ülkemizin birlik ve beraberliği uğruna şehit düşenleri saygı ve şükranla anmak. Çadırlarda kaldığımız kamp alanında gece şiddetli soğuk nedeniyle uyuyamadık. Tırmanış esnasında da hava açık ama bıçak gibi kesen bir rüzgar vardı. Her iki bakanımla böylesine anlamlı tırmanışı gerçekleştirmekten mutluluk duydum."



- Erzurum