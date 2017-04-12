Eski Bakan Ramazanoğlu Sarıgöl'de

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, referandum çalışmaları kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Eski Bakan Ramazanoğlu'na Sarıgöl'de Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Toy, Kadın Kolları Başkanı Emine Uysal, Gençlik Kolları Başkanı Uğur Çiçek eşlik etti. Ramazanoğlu, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanlığını ziyaret ederek 16 Nisan referandum unda oylanacak anayasa değişikliğini anlattı. Referandumun karar günü olduğunu belirten Ramazanoğlu, "16 Nisan referandum u seçim değil, karar günüdür. Ülkemizin geleceğine karar vereceğiz. Ülkemizin istikrarına karar vereceğiz. İstikbaline karar vereceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karar vereceğiz. Bu çok önemli bir dönüm sürecidir. 16 Nisan'ın önemini anlamak için yakın tarihimizi şöyle bir gözden geçirmek gerek. Türkiye'de 1921, 1924 anayasaları ardından 1961 ve 1982 anayasaları var. Bugünlere bedeller ödeye ödeye geldik. İnsan hayatı ile ödenmiş bedellerdi. 1982 Anayasası 1980 darbesinden sonra hazırlanmış bir anayasadır. O günden bu yana yürürlüktedir. Anayasa bir kurallar manzumesidir. 1979 yılında Türkiye bir kan gölü, bir karpuz gibi ikiye ayrılmıştı. O sokak savaşlarında beş bin gencimiz öldü. Anneler babalar çocuklarını büyük şehirlere göndermekten korkuyordu. Bu nedenle ülkemizin birliği, istikrarı için 'Evet' diyelim" dedi. - MANİSA