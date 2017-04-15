Eski Bakan Keçeciler, Hakkındaki İddiaları Yalanladı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yakın çalışma arkadaşı, eski Devlet Bakanı ve 18,19,20 ve 21. Dönem Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler, referandum da "hayır" vereceği yönündeki iddiaları yalanladı.



Keçeciler, avukatı Murat Keçeciler aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek vereceğini ve "evet" oyu kullanacağını söyledi.



Keçeciler, şunları kaydetti:



"Konyalı dostlarım vesilesiyle 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında 'hayır' dediğim ve bunun için de vatandaşlarımıza çağrı yaptığım yönünde asılsız ve gerçek dışı söylentilerin Konya'da dillendirildiğini üzülerek duymuş bulunmaktayım. 2002 yılından bu yana aktif siyasetin içinde yer almamaktayım. 2016 yılında yaşadığım ciddi sağlık sorunları nedeniyle de iki kez beyin biyopsisi geçirdim. 'Özal ve Başkanlık' başlıklı konferans için konuşma yapmam rica edilince telekonferans sistemiyle söz konusu oturuma katılmış ve çok kısa bir şekilde rahmetli Turgut Özal'ın ve yakın çalışma arkadaşı olarak bizlerin neden başkanlık sistemini önerdiğimizi izah etmiş bulunmaktayım. Söz konusu konferansta bu içerik ve kapsam dışında başka bir açıklamam olmamıştır."