Eski Avustralya Başbakanı Abbott'un İsrail ve Filistin'le İlgili Açıklamaları

Eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott'un ülkesinin İsrail ve Filistin'le ilgili politikalarında değişikliğe gidilmesi önerileri, kabinesinde görev verdiği bakan arkadaşlarından kabul görmedi.



Abbott'un ekibinde bulunan ve mevcut kabinede de görev alan bakanlar Barnaby Joyce ve Julie Bishop, Tony Abbott'un Avustralya-İsrail-İngiltere Liderlik Diyaloğu toplantılarının ardından döndüğü ülkesinde yaptığı açıklamada, Avustralya büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e nakledilmesi ve Filistin'e yönelik dış yardımların gözden geçilmesi tavsiyelerini değerlendirdi.



Tony Abbott döneminde Tarım Bakanı olan ve şu anda Başbakan Yardımcılığının yanı sıra koalisyon ortağı Ulusal Partinin lideri olan Joyce, Avustralya Yayın Kurumu ABC'ye yaptığı açıklamada, eski Başbakan'ın önerilerinin yararlı olmadığını söyledi.



"Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz." diyen Joyce, seçmenleri rahatsız edecek liderlik spekülasyonlarının yaşanmasını istemediğini belirtti.



Abbott hükümetinde de aynı görevi yürüten Dışişleri Bakanı Bishop da önerileri kabul etmedi.



Bishop, "Avustralya hükümetinin, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e aktarmak için herhangi bir planı yoktur." açıklamasında bulundu.



Abbott'un Filistin'e yapılan yardımların durdurulması önerisine karşı mevcut sistemi savunan Bishop, Avustralya'nın yardım programının sağlam bir risk yönetimine sahip olduğunu, ayrıca ortak kuruluşlar ve hükümetlerinin de gereken özeni gösterdiğini ifade etti.



Avustralya 2B radyosuna konuşan Göç Bakanı Peter Dutton ise Avustralya'nın dış yardım programında sıkı denetim ve dengelerin olduğunu dile getirdi.



Dutton, "İnsanlar yanlış yapıyorsa onların yardımı iptal edilecektir fakat bence şu anda Dışişleri Bakanı doğru dengeyi sağlamıştır." diye konuştu.



Eski Avustralya Başbakanı ve Liberal Parti milletvekili Tony Abbott, Avustralya-İsrail-İngiltere Liderlik Diyaloğu toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, "Avustralya'nın Ortadoğu'daki tek liberal ve çoğulcu demokrasi olan İsrail'e şaşmaz desteğini göstermesinin başka bir yolu, Trump yönetiminin büyükelçisini Kudüs'e taşıdıklarında, onlara katılmak olabilir." ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Abbott, Avustralya tarafından gönderilen yardımların "teröristlere ve ailelerine" gittiğini öne sürerek, bunların durdurulmasını önermişti.



Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları, Filistin'e 43,6 milyon dolarlık yardımda bulunacak. Bu parasal yardımların, Birleşmiş Milletler ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen bölgelere ulaştırılması hedefleniyor.