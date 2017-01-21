Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a Gençlerden Yoğun İlgi

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, TBMM'nin aldığı kararla yeni Türkiye'nin ilk harcını attığını söyledi.



Mersin'in Tarsus ilçesinde Akil Gençler Platformu Tarsus İlçe Başkanlığı'nın açılışı törenine katılan Bağış'a gençler yoğun ilgi gösterdi.



Tarsus'a gelen Bağış, yarenlik alanının girişinde gençlerle tarafından karşılandı. Akil Gençler Platformu Tarsus İlçe Başkanlığının binasının açılışını yapan bakan Bağış, hayırlı uğurlu olmasını diledi. Türkiye'nin büyük çoğunluğunu genç olduğunu belirten Bağış, onun için seçme ve seçilme hakkını 18'e düşürdüklerini söyledi.



Bağış, "Bugün gerçekten Türkiye için anlamlı bir gün, dün geç saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir karar aldı. Yeni Türkiye'nin ilk harcını attı. Bundan sonraki süreç milletin süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir hükümet sistemi ile ilgili tasarısını halka arz edilmek üzere Cumhurbaşkanımıza gönderdi. İnşallah Cumhurbaşkanımızı kısa bir süre içerisinde bunu imzaladıktan sonra yüksek seçim kurulu bir tarih belirleyecek ve hep beraber yeni Türkiye'nin adımlarını atmak için hep beraber sandıklara gideceğiz" dedi.



Gençlerden umutlu olduklarını kaydeden Bağış, "Türkiye'nin milli ve yerli bir istikrara kavuşabilmesi için akil gençlik kurulduğu günden bu yana gerçekten çok büyük başarılara imza atıyor. Gençlik bu ülkede azınlık gurubu değildir. Türkiye'nin büyük çoğunluğu gençtir. ya kendi gençtir, ya yüreği gençtir, azmi gençtir. Doğulusu ile batılısı ile Türkü ile, Kürdü ile, Çerkezi ile, Lazıyla, Boşnağıyla, Zazasıyla, alevisiyle, Sunnisiyle, Ak partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi bütün siyasi farklılıklarıyla Türkiye'nin bu gençliği en büyük sermayesidir, gücüdür, potansiyelidir. İşte bu yasa değişikli aynı zamanda gençlerinde önünü açacak. 18 yaşından milletvekili olur mu diyenler.18 yaşında ki gençten şehit olduğu zaman duygulanabiliyorlarsa neden milletvekili de olamasın seçme hakkı ile seçilme hakkı arasında neden bir yaş farkı olsun. Bu demek değildir ki bütün milletvekilleri 18 yaşında olacak ama o yaş gurubunu temsilen de kardeşlerimizin orada olması ülkeye sadece güç katar. Onun için Gençlik bizim için çok önemli ve bilinçli bir gençlikle, ülkesini seven, değerlerine bağlı, edep, ahlakla yoğrulmuş.



15 Temmuz akşamı hepimizin göğsünü kabartan o tankların önünde gözünü kırpmadan canını siper eden omuz omuza bu ülkenin istikrarını, bayrağını, namusunu korumak için canını feda eden o gençliğe hep beraber sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu.



Konuşmanın ardından Akil Gençler Platformu Tarsus İlçe Başkanlığı'a emeği geçenlere plaket verildi.



Bakan Bağış, yarenlik alanında bulunan bir çiğ köfteci dükkanına girerek, çiğ köftenin tadına baktı. Yoğun ilgi gören Bağış, gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi. - MERSİN