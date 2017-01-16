Eski Askerden Vahşet! Tecavüz Etti, Bıçakla İsminin Baş Harfini Kazımaya Kalktı

Afganistan ve Bosna gibi gibi tehlikeli bölgelerde görev yapan 31 yaşındaki Daniel Dickson isimli İngiliz eski asker, bir kadına defalarca tecavüz etti. Bununla da yetinmeyen 31 yaşındaki Dickson, tecavüz ettiği kadının sırtına bıçakla isminin baş harfini kazımaya kalktı. Dickson çıkarıldığı mahkeme tarafından suçlu bulunup, 8 yıl hapse mahkum edildi.

KADININ KENDİSİNİN İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Geçen ay görülen mahkemede tecavüz ve yaralama suçlarını kabul eden eski asker, tecavüz ettiği kadının kendisi ile isteyerek ilişkiye girdiğini ve ilişki sırasından kendisini bıçak kullanması için teşvik ettiğini söyledi.

SAVCI: DAMGALAMAK İÇİN BIÇAK KULLANDI

Hakim ise Dickson'a böyle bir savunmayı ne kendisi nede mahkeme jurisinin kabul etmeyeceğini söyledi. Mahkeme savcısı ise Dickso'nun kadının sırtına kendi isminin baş harfini damgalamak için bıçak kullandığını söyledi.

TECAVÜZ MAĞDURU KADIN MEKTUP GÖNDERDİ

Dikson tarafından tecavüze uğrayan kadın ise mahkeme heyetine korkunç olayın kendisinde bıraktığı etki ile ilgili bir mektup yazarak mahkemede okumasını istedi. Mahkeme eski askere sürekli tecavüz suçundan yedi yıl adam yaralama suçundan ise bir yıl ceza verdi.