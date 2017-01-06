Eski Ankara Milletvekili Ali Hayri Elçioğlu vefat etti.
Elçioğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisinde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.
Ali Hayri Elçioğlu, 1932 yılında Altınoba'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Elçioğlu, avukatlık, Ankara Belediye Başkanvekilliği ve Belediye Meclisi Başkanvekilliği yaptı.
Eski Ankara Milletvekili Elçioğlu Vefat Etti
Eski Ankara Milletvekili Ali Hayri Elçioğlu vefat etti.
Eski Ankara Milletvekili Ali Hayri Elçioğlu vefat etti.
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