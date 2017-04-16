Eski Amerikan Futbolu Oyuncusu Heap, Kızını Kamyonetle Çarparak Öldürdü

Amerikan Futbol Ligi NFL'de uzun yıllar forma giyen Todd Heap, kazayla üç yaşındaki kızının ölümüne neden oldu.

KIZINA ÇARPTI

Phoenix'te meydana gelen olayda, kamyonetini yola çıkaran Heap aracın önüne çıkan kızını görmedi ve çarparak ölümüne neden oldu. Talihsiz çocuk hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİN KAMPANYA YAPIYORDU

10 yıl Baltimore Ravens, 2 yıl da Arizona Cardinals'ta oynayayan 37 yaşındaki sporcu Baltimore'da oynadığı dönemde yardıma muhtaç çocuklar için yaptığı çalışmalar ve kampanyalarla tanınıyordu.