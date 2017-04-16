Eski Amerikan Futbolu Oyuncusu Heap, Kızını Kamyonetle Çarparak Öldürdü
Amerikan Futbol Ligi'ndeki eski oyunculardan Todd Heap, kamyonetiyle yola çıkarken önüne çıkan kızını görmedi ve yanlışlıkla çarparak ölümüne neden oldu.
Amerikan Futbol Ligi NFL'de uzun yıllar forma giyen Todd Heap, kazayla üç yaşındaki kızının ölümüne neden oldu.
KIZINA ÇARPTI
Phoenix'te meydana gelen olayda, kamyonetini yola çıkaran Heap aracın önüne çıkan kızını görmedi ve çarparak ölümüne neden oldu. Talihsiz çocuk hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.
YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİN KAMPANYA YAPIYORDU
10 yıl Baltimore Ravens, 2 yıl da Arizona Cardinals'ta oynayayan 37 yaşındaki sporcu Baltimore'da oynadığı dönemde yardıma muhtaç çocuklar için yaptığı çalışmalar ve kampanyalarla tanınıyordu.
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