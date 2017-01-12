Eski Alışveriş Merkezinin Çatısı Çöktü

Çorlu'da bir süre önce alışveriş merkezi olarak kullanılan tek katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.



Alınan bilgiye göre olay, Önerler Mahallesi'ndeki Işıklar mevkisinde faaliyet gösteren ve kısa bir süre önce mobilyacıların ağırlıklı olarak bulunduğu alışveriş merkezi, ilçede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle biriken karın ağırlığına daha fazla dayanamadı.



Bir kısmı plastik kaplama olan çatı, üzerindeki kar temizlenmediği için kırılarak çöktü.



Bir süredir kullanılmayan binada çökme nedeniyle hasar oluştu.