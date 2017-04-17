Eski AK Parti Milletvekili İşbaşaran Hakkında Soruşturma

AK Parti eski milletvekili Fevzi İşbaşaran hakkında, attığı tweet nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fevzi İşbaşaran'ın tweet hesabından paylaştığı, "Kesinlikle hırsızlık yaptılar, yapacaklarını biliyorduk. Başa çıkamadık. Silahlı mücadeleye hazır olun" şeklindeki paylaşımları nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu. - Ankara