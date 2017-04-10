Eski Adliye Çalışanlarına Hapis Cezası

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan eski adliye çalışanı 2 sanık, 8 yıl birer ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kırşehir Adliyesi Denetimli Serbestlik Şubesi eski çalışanı İsa Durmaz ve eski adliye teknisyeni Cengiz Erdemir ile avukatları katıldı.





Tutuklu sanıklar savunmalarında, üzerilerine atılı suçları kabul etmeyerek, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanmadıklarını ileri sürdü.



Cumhuriyet savcısının mütalaasını da alan mahkeme heyeti, kararını açıkladı.



Mahkeme heyeti, ByLock kullanmayı FETÖ'ye mensubiyette kuvvetli delil göstererek, İsa Durmaz ve Cengiz Erdemir'e örgüt üyeliğinden 8 yıl birer ay hapis cezası verdi.



FETÖ'den 64 dava açıldı



Öte yandan, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü ilan edilmesinden itibaren başlatılan soruşturmalar kapsamında 64 iddianame hazırladı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerle ilgili açılan 64 davada, aralarında örgütün il sorumluları, eski il müftüleri, eski polis müdürlerinin de olduğu 210'u tutuklu 371 sanık yargılanıyor.