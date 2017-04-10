Eski AB Bakanı Bağış, Diyarbakır'da "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" Paneline Katıldı
DİYARBAKIR (İHA) – Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Diyarbakır’da katıldığı panelde, “16 Nisan’da kullanacağınız oy sadece 15 Temmuz’un rövanşı değil, Haçlı seferlerinin rövanşıdır, Çanakkale’nin rövanşıdır” dedi.
DİYARBAKIR (İHA) – Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Diyarbakır'da katıldığı panelde, "16 Nisan'da kullanacağınız oy sadece 15 Temmuz'un rövanşı değil, Haçlı seferlerinin rövanşıdır, Çanakkale'nin rövanşıdır" dedi.
AK Ocaklar Derneği ve Erdemliler Hareketi Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" panelinde konuşan eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Meral Akşener'i kastederek, "Kadının biri çıkmış 15 Temmuz'dan bir ay evvel diyor ki, 'Bakın 15 Temmuz'da neler olacak, ben bu ülkede başbakan olacağım' demiş, görüntüleri var. 15 Temmuz akşamı 250 kardeşimiz şehit düşmüş, bu kadın şimdi milli kahraman gibi meydan meydan, şehir şehir geziyor. Bu milletin içine nifak sokuyor, fitne yapıyor. Bunu da alkışlayanlar var" diye konuştu.
"Özellikle Tayyip Erdoğan sonrası için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok lazım"
16 Nisan'da kullanılacak oyun önemine değinen Bağış, şöyle konuştu:
"16 Nisan'da kullanacağımız oy sadece 15 Temmuz'un rövanşı değil, Haçlı seferlerinin rövanşıdır, Çanakkale'nin rövanşıdır. Bugünkü hükümet modeli bir fitne mıknatısıdır kurulduğu gündün itibaren. Atatürk ile İnönü, 30-40 yıl birlikte savaşmışlar, silah arkadaşı, en zor günleri paylaşmışlar, cumhuriyeti beraber kurmuşlar ama biri cumhurbaşkanı biri başbakan olunca birbirlerine düşmüşler. İnönü ile Celal Bayar, Turgut Özal ile Süleyman Demirel ağabey kardeş gibiydiler. Rahmetli Ecevit, normal şartlarda apartman yöneticisi olamayacak şahsiyet olan Ahmet Necdet Sezer'i getirip bu ülkenin başına 7 yıllığına cumhurbaşkanı yaptı, o da aldı anayasa kitapçığını onun suratına fırlattı. Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin ama o da bir fani. Her insan gibi o da bir fani, Tayyip Erdoğan sonrası için bu sistem cumhurbaşkanlığı hükümet modeli çok lazım. Bin yıldır Türkler Kürtleri Türkleştiremedi, ne Kürtler Türkleri Kürtleştirebildi, ne Aleviler Sünnileri Alevileştirebildi, ne Sünniler Alevileri Sünnileştirebildi. Yok böyle bir şey. İnanın bana Rus uçağını düşürttüren de aynı akıldır, Kobani olaylarını yaptıran akıl da aynı akıldır."
Panel, soru ve cevapların ardından sona erdi. - DİYARBAKIR