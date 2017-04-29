Eskader 2016 Kültür Sanat Ödülleri" Verildi
Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından verilen "ESKADER 2016 Kültür Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu.
Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından verilen "ESKADER 2016 Kültür Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu.
Farklı kategorilerde 28 ödülün verildiği tören, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan ESKADER Başkanı Şerif Aydemir, insanların vicdanlarını unuttuğunu ve kalplerini hatırlaması gerektiğini söyledi.
Aydemir, yaşanan toplumsal olaylara dikkati çekerek, "Bakmaya kıyamadığımız masum yüzlü çocuklar bu dünyada ölüyorsa, hain bombalar ve füzelerle narin bedenleri paramparça oluyorsa, yağmur damlası kadar küçük elleri insanlık görmüyorsa, ah kalbini kullanmayı unutan insanlık, ruhu paslanan, içi çamurlanan insanlık, çocuklarını öldüren dünya asla helal dünya değildir. Asla ulvi, kutsal ve değerli bir dünya değildir." dedi.
Çocukların yaşamadığı bir dünyanın yaşanılır olmadığına dikkati çeken Aydemir, şu değerlendirmede bulundu:
"Halep düşerken hafızamızda ne kaldı ki bir annenin süt kokulu çocuğuna şehadet getirmesinden başka? Yepyeni bir anlayışla kainat metafiziğini ve insan felsefesini ortaya koyma görevi üstlenmeliyiz. Şimdi yaşadığı toprağın kokusunu alan, imanının izzetini taşıyan, geçmişi ve geleceği bir aynada gören sanatkarlarımıza söz verme zamanıdır. Çünkü onlar beşerin ezeli çığlığını yeni bir üslup, niyet, emek ve zekayla nameye, nakışa, söze dönüştürüp asırların ötesine taşıyacaklar."
"Felsefenin aktörleri olmak durumundayız"
Aydemir, kültür ve sanata her dönemde ihtiyaç olduğunu belirterek, "Biz sönmüş yanardağ değiliz. Dünyaya söyleyecek sözlerimiz bitmedi daha sanatla yere düştük, yine onunla doğrulacağız. Tıpkı kuğunun ihtişamla silkinip, sudan çıkışı gibi. O yüzden kültür, sanat ve edebiyat kaygımız var." diye konuştu.
"Üstün Hizmet Kategorisi"nde ödül alan Prof. Dr. Kenan Gürsoy da felsefeci olduğuna işaret ederek, "Bu toprağın kokusunu yaşayan felsefenin, evrensel mahiyetiyle bizden bütün bir evrene giden mesajının olması lazım. Bu da bir çalışmanın, şuurun işidir. Kendi şahsiyetinde kendini yakalayan fakat koca bir cihan için yine kendini ifade eden felsefenin özneleri, aktörleri olmak durumundayız." ifadelerini kullandı.
28 ödül verildi
Bu yıl yazılı eserler arasından verilen ödüller "Araştırma" alanında "Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları" eseriyle Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun'a, "Deneme" dalında "Şair Dağın Doruğunda/ Meydana Getirmenin Estetiği" kitabıyla Celal Fedai'ye verilirken, "Dergi" dalında "Türk Dili" dergisi, "Düşünce" alanında ise "Türk Dikkati" eseriyle Doç. Dr. Fatih Şeker ödül aldı.
"Eleştiri" alanında "Başkasının Sınırlarında Şair" eseriyle Hayriye Ünal'ın ödül aldığı gecede, "Gezi" kategorisinde "Tanrı Dağları'nın Gözyaşları" eseriyle Özer Ravanoğlu, "Hikaye" dalında "Işıklar Açık Kalsın" eseriyle Mehmet Kahraman ve "İnceleme" alanında "Öykümüzün Sınır Taşları" eseriyle Necip Tosun ödüle layık görüldü.
Kitap yayıncılığında "Kesit Yayınları"na, "Roman" dalında "Kuğu Boynu" eseriyle Ayşegül Genç'e, "Şehir Yazıları" alanında "Çizgisiz Defter" eseriyle Akif Emre'ye ödül verilirken, "Şiir" dalında "Yağmurlu Perçem" adlı kitabıyla Mehmet Aycı, "Uzun Hikaye" dalında ise "Küçük Paris Fena Öksürüyor" kitabıyla Sedat Demir ödül aldı.
Törende, "Yerel Kültür-Yayın Faaliyeti" alanında 1980'li yıllarda yayın hayatına başlayan "Sultanlar" lakaplı bir ailenin, kendi içinde akrabalık bağlarını ve iletişimini canlı tutmak amacıyla çıkardıkları "Sultanların Dünyasından" isimli aile gazetesine de ödül verildi.
Prof. Dr. Teoman Duralı'ya özel ödül
"Fotoğraf" dalında "Dağa Giden Atlar" çalışmasıyla Dursun Çiçek ve "Resim" dalında Hülya Yazıcı'ya ödül verilirken, "Klasik Türk Sanatları"nda Prof. Dr. Nurhan Atasoy, "Minyatür"de "Kutsal Emanetler, Sancak-ı Şerif" çalışmasıyla Gülçin Anmaç ve "Türk-Klasik Süsleme Sanatları" dalın Neslihan Duran ödüle layık görüldü.
"Televizyon Kültür Yayıncılığı"nda TRT Diyanet Televizyonu'nda yayınlanan "Kebikeç" adlı programla Ercan Yılmaz, televizyon dizi oyunculuğunda ise "Seksenler" dizisindeki "Fehmi Baba" karakteriyle Rasim Öztekin'e ödül takdim edildi.
"Kurum" alanında "Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi"ne, "Müzik" dalında "Ölümsüzlüğünün 100. yılında Tamburi Cemil Bey" eseriyle Reha Sağbaş'a ödül verilirken, "ESKADER Üstün Hizmet Ödülü" kategorisinde de Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Suphi Saatçi ve yayıncı Erol Kılınç ödül aldı.
Prof. Dr. Teoman Duralı'ya da "Canlılar Sorununa Giriş ve Biyoloji Felsefesi" çalışmasıyla özel ödül verildi.
Etkinlik kapsamında Türk müziği sanatçısı Elif Ömürlü Uyar mini bir konser verdi.