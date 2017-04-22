Karısıyla Tartışan Madde Bağımlısı Baba, 3 Yaşındaki Oğlunu Rehin Aldı

Samsun'da eşiyle tartışıp bunalıma giren ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 34 yaşındaki K.B. isimli şahıs,3 yaşındaki oğlunu rehin alınca polisi alarma geçirdi.

EŞİYLE TARTIŞTI, OĞLUNU REHİN ALDI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi S.B. ile tartıştığı ileri sürülen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen K.B. (34), 3 yaşlarındaki oğlu E.B.B.'yi yanına alıp kendisini evlerinin teras katına kilitledi. Çocuğunu rehin aldığı iddia edilen şahıs polisi alarma geçirdi.

POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. K.B., kısa sürede ikna edilerek önce çocuğunu bıraktı ardından da kendisi polise teslim oldu. K.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.