Eşiyle Tartışan Şahıs Çocuğunu Rehin Aldı

Samsun'da eşiyle tartışıp bunalıma giren madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi çocuğunu rehin alınca polisi alarma geçirdi.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi S.B. ile tartıştığı ileri sürülen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen K.B. (34), 3 yaşlarındaki oğlu E.B.B.'yi yanına alıp kendisini evlerinin teras katına kilitledi. Çocuğunu rehin aldığı iddia edilen şahıs polisi alarma geçirdi. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. K.B., kısa sürede ikna edilerek önce çocuğunu bıraktı ardından da kendisi polise teslim oldu. K.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN