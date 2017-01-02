Eşiyle Konuşmak İçin Çocuğuyla Kendini Eve Kilitledi

Adana'da yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı karısıyla konuşabilmek için kendisini çocuğuyla eve kilitleyen kişi, polis tarafından ikna edildi.



Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde eşi N.Y. ile yaklaşık 6 aydan bu yana ayrı yaşadığı öğrenilen E.Y, oğlu F.Y. (10) ile elinde tabancayla kendisini evine kilitleyip balkona çıktı.



Çevre sakinleri, polisi arayarak elinde tabanca bulunan E.Y'nin telefonda bir kişiyle tartıştığını, kendisine ve oğluna zarar verebileceğini bildirdi.



Olay yerine giden polis ekipleri E.Y'yi ikna etmek için uğraştı. E.Y'nin eşiyle görüşmek için ısrar etmesi üzerine ikna çabaları sonuç vermedi.



Bunun üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekat ekibi sevk edildi.



Ekipler, eve operasyon düzenlemek için hazırlık yaptığı sırada müzakereci bir polis E.Y'yi ikna ederek kapıyı açmasını sağladı. Evden önce 10 yaşındaki F.Y, tahliye edildi, daha sonra E.Y. çıkarıldı.



Çocuk annesine teslim edilirken, E.Y. ise ifadesinin alınması için Akıncılar Polis Merkezine götürüldü.