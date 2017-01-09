Esinlenmenin" En Uç Noktası!

Pek çoğumuzun, "fotoğraf" dendiğinde aklına gelen ilk markalardan biri olan Polaroid, birkaç yıl öncesinde iflasını açıklamıştı. Neyse ki şimdilerde yavaş yavaş kendini toplayabilen şirket, yeni hayatına farklı kulvar açarak devam edecek.CES 2017 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Polaroid, yeni akıllı saat ailesini tanıttı.



Polaroid yeni akıllı saatini tanıttı tanıtmasına ancak bir terslik var gibi. Zira Polaroid'in "yeni" olarak tanıttığı akıllı saat, neredeyse tıpatıp Samsung'un 2014 yılında satışa sunduğu Gear 2 akıllı saatine benziyor. Polaroid'in bu saatine verdiği isim ise SW1502.



SIM kart yoluyla tek başına da kullanılabilecek olan SW1502 için Polaroid, şu maddeleri yazmaktan da geri durmamış:









Minimalist, çağdaş bir tasarım,



Çağrı ve SMS özelliği, telefon rehberi erişimi, kamera ve müzik kontrolü için senkronizasyon yeteneği,



Uyku izleme, adım sayma ve dahili olmak üzere tümleşik fitness özellikleri,



Dahili kamera,



SIM kart desteği ile telefon yeteneği,



54 inç ekran



240x240 piksel çözünürlük



32GB microSD kart desteği



Siyah, altın ve gümüş renk seçenekleri,



Polaroid'in akıllı saati SW1502, 2017 bahar aylarında 79.99 Dolar fiyat etiketiyle raflarda yer alacak. Kaynak: Chip.com.tr