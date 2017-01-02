Eşinin Uyuştucu Satan Arkadaşlarına Saldırdı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuştucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 4 kişi bugün adliyeye çıkartıldı. Zanlılardan S.Y.'nin eşi diğer 3 kişiye "Sizi geberteceğim onu baştan siz çıkardınız" diyerek tepki göstererek üzerlerine yürüdü.



İnegöl'de polis ile jandarma yılbaşı nedeniyle yaptıkları aramalarda, üzerlerinde toplam 405 gram esrar 100 gram metanfetamin ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirdiği S.Y., S.G., İ.B. ve M.D.yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlılar bugün 'Uyuştucu ticareti yapmak', 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından adliyeye çıkartıldı. Bu sırada adliye önünde bekleyen S.Y. adlı şüphelinin ismi öğrenilemeyen eşi diğer üç kişiye "Sizi geberteceğim onu baştan siz çıkardınız" diyerek bağırıp üzerlerine yürüdü. Genç kadın polis ve zanlı olan eşi tarafından güçlükle sakinletirilip uzaklaştırıldı.



- Bursa