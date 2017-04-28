Eşinin Kıyafetlerini Giyip Mesir Macunu Satıyor

İzmir'de 60 yaşındaki Sevgi Ruhcan, kaybettiği eşinin otantik kıyafetlerini giyip Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda mesir macunu satarak onun işini sürdürüyor.



Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Hisar Camisi çevresinde 17 yıldır otantik kıyafetleriyle mesir macunu satan 2 metre boyundaki "Uzun Apo" lakaplı Abdullah Ruhcan, 20 gün önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Taziyelerin ardından evde tek kalan Sevgi Ruhcan, hem üzüntüsünü hafifletmek hem de yalnızlığını gidermek amacıyla eşinin işini sürdürmeye karar verdi. Ruhcan, eşinin kıyafetlerini giyerek tarihi çarşıda mesir macunu satmaya başladı.



Ruhcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin adımladığı sokakları aynı kıyafetlerle şimdi kendisinin dolaştığını söyledi.



Eşinin, emekli olduktan sonra ek gelir amacıyla çalışmayı sürdürdüğünü dile getiren Ruhcan, "Evde yalnız kalmaktan sıkılırdı. İnsanlarla bir arada olmaktan hoşlanırdı. Burada herkesle sohbet ederek vaktini geçiriyordu." dedi.



Tarihi çarşıda hemen hemen tüm esnafın eşini tanıdığını belirten Ruhcan, "Burada çalışmaya başladıktan sonra bütün esnaf bana yardımcı oldu, sahip çıktı, başsağlığı diledi. Eşimi tanıyanlar geliyor, selam veriyor, halimi hatırımı soruyor." diye konuştu.



Çarşıda çalışmaya başlayınca eşinin kendisine çok iyi bir miras bıraktığını gördüğünü anlatan Ruhcan, "Benimle konuşanlar eşim Abdullah'ın çok iyi bir insan olduğunu söylüyor. Öldüğünü bilmeyenler 'Biz amcayı seviyorduk, amca nerde, ne oldu' diye soruyor. 'Vefat etti' deyince üzülüyorlar." ifadelerini kullandı.



"Önceden ev hanımıydım. Eşimin ölümünden sonra anladım ki evde duramayacağım, yalnız kalamayacağım." diyen Ruhcan, şunları kaydetti:



"Zorlanıyorum ama ne yapacağım, 60 yaşındayım. Bir şeyle ilgilenmem gerekiyor, bir şeyle ilgilenmezsem ben de evde çökerim. Eşimin bana en büyük mirası, insanların onu çok sevmesi, herkesin onu tanıması oldu. Manisa, Aydın, İstanbul'dan insanlar yanımıza gelip 'Amca biz seni tanıyoruz, nereden tanıyoruz' derlerdi. O da İzmir'de mesirci olduğunu söyleyince, nereden tanıdıkları anlaşılırdı."



Ruhcan, eşinin işini sürdürmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.