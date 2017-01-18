Eşinin Geçirdiği Kazadaki Soru İşaretlerini Arıyor

Gelibolu'ya bağlı Evreşe Beldesi yakınlarında geçtiğimiz yıl mart ayında motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Levent Yanar'in eşi Ekin Gülşen Yanar, kazadaki soru işaretlerini arıyor. Kocasının düşme sonucu değil, düştükten sonra üzerinden başka bir aracın geçmesi sonucu hayatını kaybettiğini öne süren Yanar, savcılığın soruşturmasına rağmen yeterli delil bulunamadığını öne sürerek, başka görgü tanıklarının olması halinde, kendilerine, polise veya jandarmaya başvurmalarını istedi.



Olay, 6 Mart 2016 tarihinde Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki Evreşe Beldesi yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden 49 yaşındaki Levent Yanar yönetimindeki 06 GTJ 79 plakalı motosiklet, Evreşe Beldesi yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosikletten düşen diş hekimi Yanar, koruyucu kıyafetleri ve kaskı olmasına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.



Levent Yanar'ın Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan eşi 38 yaşındaki Ekin Gülşen Yanar, kazanın tedbirsizlik sonucu yaşanmadığını, kazaya başka araç veya araçların da karışmış olabileceğini iddia etti.



"Başka bir araç olduğuna inanıyorum"



Gelibolu Cumhuriyet Savcılığınca olayın soruşturma aşamasının devam ettiğini belirten Ekin Gülşen Yanar, "Ben bunun bir kaza olmadığı düşüncesindeyim. Bu nereye varır bilmiyorum. Olay yerinde motosikletle 90 metre kesintisiz fren yapılmış. Lastikler birkaç santim incelmiş. Ancak motorda bir hasar yok. Bazı yayın organlarında düşüp başını asfalta çarptığı, önünden geçen hayvanın kazaya neden olduğu şeklinde bilgiler paylaşıldı. Ama bununla ilgili hiçbir delil yok. Ben eşimle motora bindiğim için iyi kullandığını ve manevralarının iyi olduğunu biliyorum. Eşimin babası da aynı zamanda motor tamircisidir. Kendisi 90 metre fren yapmasına rağmen düşmemiş. Son 3 metrede düşüyor. Hayvan çıksaydı da geniş bir yol, manevra yapması zor olmayacaktı. Ayrıca 90 metre frenin ardından hızı 30'lara düşecektir. Bu kadar fren yapıp düşmemesine rağmen son 3 metrede düşerek hayatını kaybedecek kadar başına hasar alıyor. Bu hızla da hiç kimse bu denli bedenen hasar görmez. Kask firmasıyla da konuştum. Önce kaskın parçalanması daha sonra kafatasının parçalanması gerektiğini söylediler. Eşimin kaide kemiği bile kırılmış. Şu demek oluyor ki, bir aracın altında sıkışmış olabilir" dedi.



"En önemli delil olan kask çöpe atılmış"



Kocasına ait kaskın çöpe atıldığını öne süren Gülşen Yanar, "Ben kaskı 4 saatlik arama sonucu Evreşe çöplüğünde buldum. Bunu incelemeye götürdüğümde, bana bununla ne bulabileceğimiz soruldu. Ben de bunun bir delil olduğu konusunda ısrar ettim. Ayrıca kaskın klipsinden açılmadığı yanından koptuğunu gördüm. Çünkü eşimin çenesinde bir kesik oluşmuştu. Kask kafasında takılıyken uygulanan basınçla dönmeye çalışmış. Bu da bana bir aracın altında bunun olabileceği düşüncesini çağrıştırıyor" iddiasında bulundu.



"Olay anında kuvvetli ışık patlamaları oluyor"



Ekin Gülşen Yanar, olay yerine yakın bir dinlenme tesisinde güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiğini dile getirerek, "Görüntüler uzaktan çekilmiş. Uzak da olsa savcı tarafından da söylenen 4 dakika boyunca bir aracın durduğu yönünde. Olay anında kuvvetli ışık patlamaları oluyor. Savcıya bununla ilgili yorum yapmasını söylediğimde, motosikletin ışıkları olabileceği söyledi. Ama benim düşüncem buna başka bir aracın sebep olduğu ve o ışık patlamalarının da kaskın üzerinden geçmeye çalışırken hareketten kaynaklandığıdır" şeklinde konuştu.



Toplantıya katılan Levent Yanar'ın arkadaşı Cüneyt Özdişli ise, slayt sunumu eşliğinde kazayla ilgili görsellere dayanarak bilgi verdi. Ekin Gülşen Yanar, kazayla ilgili yürütülen soruşturmanın yanı sıra kendilerinin de bilgi toplamaya çalıştıklarını, bu konuda kendilerine yardımcı olmak isteyenlerin veya başka görgü tanıklarının polis ya da jandarmaya başvurabileceğini söyledi. - EDİRNE