Eşini ve Dolapta Yakaladığı Eşinin Aşığını Bıçakladı

Manisa'da eşinin hareketlerinden şüphelenen koca öğle yemeği için geldiği evde eşini ve dolapta saklanan aşığını bastı. Eşinin aşığı tarafından bıçaklanan koca mutfaktan aldığı bıçakla önce eşinin aşığını sonra da eşini karın boşluğundan bıçaklayarak yaraladı.



Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devlet memuru olan M.K., öğlen yemeği için eve geldiğinde eşinin hareketlerinden şüphelenince evde yaptığı aramada eşinin aşığı olduğu iddia edilen H.A.'yı dolapta yakaladı. Dolapta yakalanan H.A. sevgilisinin kocası M.K.'yı belinden çıkardığı bıçakla yaradı. Öfkeli koca M.K. mutfaktan kaptığı bıçakla önce eşinin aşığı H.A.'yı göğsünden sonra da eşi A.K.'yı karın boşluğundan bıçaklayarak yaraladı.



Apartmandaki komşular daireden gelen sesler üzerine polis ve 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.



Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, öfkeli kocanın ifadesinde eşinin hareketlerinden şüphelendiğini ve evde yaptığı aramada dolap içinde saklanan adamı görünce de sinirlerine hakim olmadığını söylediği öğrenildi.



(Sadık Cangel/İHA)