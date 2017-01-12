Eşini Öldürüp, Sevgilisini Yaralayan Sanığın Yargılanması Sürüyor

MANİSA'daki evinden kaçan eşi 20 yaşındaki Gizem Bulut'u Eskişehir'de tabancayla öldürüp, sevgilisi 24 yaşındaki Ramazan Aktar'ı da ağır yaralayan 28 yaşındaki Ümit Bulut'un yargılanmasına devam edildi.



Olay, 30 Mayıs 2016 tarihinde Eskişehir'in Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Sıhhi tesisatçı Ümit Bulut, 15 Ekim 2015 tarihinde Manisa'nın Turgutlu İlçesi'ndeki evini terk edip sevgilisi Ramazan Aktar ile kaçan eşi Gizem Bulut'un Eskişehir'de olduğunu öğrendi. Eskişehir'e gelen Ümit Bulut, Çamlıca Mahallesi'nde bir apartmanda oturan Gizem Bulut'u tabancayla öldürdü. Gizem Bulut'un sevgilisi Ramazan Aktar'ı da kahvehane önünde tabancayla ağır yaralayan Ümit Bulut, otomobille kaçarken kent çıkışında polis ekiplerince yakalandı.



Ümit Bulut hakkında eşini öldürmek, Ramazan Aktar'ı da öldürmeye teşebbüs suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ümit Bulut'un, olay öncesi kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürüp şikayetçi olduğu Ramazan Aktar da aynı mahkemede 'Tehdit ve hakaret' suçlarından tutuksuz yargılanıyor.



Bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ümit Bulut, öldürülen Gizem Bulut'un ailesinin avukatı ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Ramazan Aktar'ın katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti Ümit Bulut ile Ramazan Aktar arasındaki 'Tehdit ve hakaret' suçunun uzlaştırma bürosunda ele alınmasını kararlaştırdı.



Mahkeme heyeti, sanık Ümit Bulut'un tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Şubat'a erteledi.



- Eskişehir