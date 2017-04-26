Eşini Öldüren Suriyeli Kocaya 16 Yıl Hapis

Kayseri'de eşini sırtından bıçaklayarak öldüren Suriyeli koca, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.B. ve avukatı katıldı.



Tanık olarak dinlenen, öldürülen A.A'nın 14 yaşındaki kız kardeşi R.M, tercüman eşliğinde verdiği ifadede, olay günü annesi ile ablasının evinde olduklarını ancak saat 15.30 sıralarında evden ayrıldıklarını söyledi.



Mahkeme heyeti, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği A.B'nin cezasını, "eşinin uygunsuz fotoğraflarını evliliği sürerken başkasına göndermesini" tahrik sebebi sayarak 16 yıl 8 aya indirdi.



A.B. hakkında Osmanlı Mahallesi Göçmenler Sokak'taki evlerinde 6 Kasım 2016'da eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle dava açılmıştı.



Sanık, önceki celsede yaptığı savunmasında, eşiyle başka bir erkekle görüştüğü için tartıştıklarını, eşinin elindeki bıçağı almak isterken sırtına saplandığını öne sürmüştü.