Eşini Öldüren Emekli Polise Ömürboyu Hapis İstemi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Müzeyyen N.'yi öldürmek, kızı Rabia N.'yi silahla tehdit suçundan tutuklanan emekli polis memuru Erbil N.'nin yargılandığı davada mütalaa veren savcı, müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma karar verilmek üzere 24 Nisan'a ertelendi.



Olay geçen yıl mart ayında, Karşıyaka ilçesi Bahriye Üçok Bulvarı 18 numaradaki lokantada meydana geldi. 55 yaşındaki Müzeyyen N., boşanma aşamasında olduğu emekli polis memuru 53 yaşındaki Erbil N. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle, birlikte açtıkları ev yemekleri lokantasının arkasındaki odada kalmaya başladı. Erbil N. kapalı olan dükkana gelip, eşi Müzeyyen N. ile tartıştığı sırada tabancayla öldürdü. Kızı Rabia N.'yi de tehdit ettiği belirtilen Erbil N. tutuklandı.



Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömürboyu ve 3 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Erbil N. 8'inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya çiftin kızları Rabia ve Büşra N., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile tarafların avukatları katıldı. Büşra N. babasından şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de "Sanığa üst sınırdan ceza verilsin" dedi.



SAVCI MÜTALAA VERDİ ÖMÜRBOYU İSTEDİ



Duruşma savcısı Bünyamin Özen mütalaasında, sanık Erbil N.'nin eşini tabancayla 3 el ateş edip öldürdüğünü, gelen raporda da cezai ehliyetinin tam olduğunun yer aldığı belirterek, ömürboyu hapis cezasına çarptırılmasını, kızı Rabia Neşeli'ye karşı işlediği suçtan ise beraatine karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamaları için süre verip, duruşmayı karar verilmek üzere 24 Nisan'a erteledi.



KADINLARDAN DESTEK



Duruşma sonrası Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile Müzeyyen N.'nin yakınları basın açıklaması yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Sanem Deniz Kural, "Türkiye genelinde takip ettiğimiz tüm davalarda adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinde, cinsel şiddette, çocuk istismarında hiçbir ceza indirimi uygulanmamasını istiyoruz. Bu talebimiz karşılık bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Buradan tüm Türkiye'deki kadınları mücadelemize katılmaya çağırıyoruz" dedi.



- İzmir