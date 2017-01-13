Eşini Öldürdüğü Iddia Edilen Kişinin Yargılanmasına Başlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçen yıl Mayıs ayında ayrıldığı eşi Esra Gövem'i evinin önünde bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Tolga Yavaşer'in yargılanmasına başlandı.



Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Tolga Yavaşer ile Gövem'in annesi Ferda Gövem ve babası Hasan Gövem hazır bulundu.



Sanık Tolga Yavaşer, ifadesinde Esra Gövem'i tasarlayarak öldürmediğini belirterek, cinayetin ani öfkeyle işlendiğini söyledi. Yavaşer, tahrik indiriminden yararlanmak istediğini belirtti.



Anne Ferda Gövem ve baba Hasan Gövem de kızlarının devamlı şiddet gördüğünü ifade ederek, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi. Anne ve baba, sanığın kendilerini de tehdit ettiğini ileri sürdü.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.



Bu arada dava öncesinde Burhaniye Adliye Sarayı önünde toplanan kadın dernekleri ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişi, kadın cinayetlerinin önlenmesi için pankart açarak sloganlar attı.



Olay



Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz yıl gerçekleşen olayda, Tolga Yavaşer, çocuğunu alıp gezdirmek amacıyla yaklaşık 7 ay önce boşandığı 24 yaşındaki Esra Gövem'in Camivasat Mahallesi'ndeki evine gitmişti.



Yavaşer, evin önünde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gövem'i bıçakla yaralayıp kaçmıştı. Esra Gövem, çığlık sesini duyunca evden çıkıp yanına gelen ağabeyi Gökhan Gövem tarafından araçla Edremit Devlet Hastanesine götürülmüş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı.