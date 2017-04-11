Eşini Bulamayınca Evini Ateşe Verdi

Tekirdağ'da bir kişi eşinin eve gelmediği iddiasıyla, ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verirken, yangını gören mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Yangın, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Turgut Mahallesi Hoca Veli Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, İ.G. isimli vatandaş, evinin önünde "Karımı getirin. Getirmezseniz evimi yakarım" diyerek yaşadığı apartmanın çatı katını ateşe verdi. Apartmanın çatı katından dumanların yükseldiğini gören diğer vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.