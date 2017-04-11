Eşini bulamayınca evini ateşe verdi



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir kişi eşinin eve gelmediği iddiasıyla, ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verirken, yangını gören mahalle sakinleri ise sokağa döküldü.

Yangın, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Turgut Mahallesi Hoca Veli Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, İ.G. isimli vatandaş, evinin önünde "Karımı getirin. Getirmezseniz evimi yakarım" diyerek yaşadığı apartmanın çatı katını ateşe verdi. Apartmanın çatı katından dumanların yükseldiğini gören diğer vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinleri sokağa döküldü

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, ulaşılması zor olan apartmanın çatı katında çıkan yangına müdahalede bulunarak başarılı bir çalışma sonucu yangını söndürdü. Öte yandan yangını gören çok sayıda mahalle sakini ise sokağa dökülüp, gece geç saatlere kadar itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını izlerken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

"Karımı getirmezseniz yakarım evi' dedi yaktı"

Olay anına tanıklık eden bir vatandaş, "Çocuk zaten kendi halindeydi karısını istiyordu gelsin diye. 'Karımı getirmezseniz yakarım evi' dedi yaktı. Sonra içeri girdi iyice tedirgin olduk. Baktık içeri girdi alev çıkıyor sonra zaten itfaiye ekiplerini aradık.

İkamet ettiği apartmanda yangın çıkardığı iddia edilen İ.G. isimli vatandaş polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.