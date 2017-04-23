Eşini Bıçaklayıp Yakarak Öldüren Kocadan Şok Savunma: Azmettirdiler

KKTC Lefkoşa'da 20 Nisan Pazar günü terk ettiği imam nikahlı Suat Aşır tarafından vahşice öldürülen Gamze Pehlivan cinayetinin detayları ortaya çıktı.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA YAKTI

İddialara göre, Türkiye'de yaşayan Pehlivan, imam nikahlı eşi Suat Aşır'ın başka bir kadınla evli olduğunu öğrendi. Bunun ardından 16 Nisan'da arkadaşının yanına KKTC'ye geldi. Pehlivan'ın yerini öğrenen Aşır'da peşinden Lefkoşa'ya gitti. Uluslararası Kıbrıs Kampüsü'nde hediyelik eşya satan Pehlivan'ı gören Aşır konuşmak istedi. Genç kadın tarafından reddedilen Aşır, 'namus davası' diyerek yanında getirdiği 45 santim uzunluğundaki bıçağıyla Pehlivan'ı sırtından ve göğsünden defalarca bıçakladı, yetmedi benzin dökerek yakmaya çalıştı. Pehlivan olay yerinde yaşamını yitirirken zanlı kısa süre sonra yakalandı.

"BENİ AZMETTİRDİLER"

Aşır verdiği ifadede "Olayı azmettiren Serap Ş'dir. 10 gündür bana sürekli 'Karın seni aldatıyor' dedi. Her gün bunu söyledi. Avukat tutacak durumum yok. Devletimden avukat rica ediyorum" dedi. Aşır'ın ifadesinin ardından mahkeme 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

HAMİLE İDDİASI DA YALAN ÇIKTI

Başkasından hamile olduğu için öldürüldüğü iddia edilen Pehlivan'ın otopsi sonucunda 36 bıçak darbesi ve 2. dereceden yanıklar olduğu saptandı. Gamze Pehlivan'ın hamile olmadığı da ortaya çıktı. (Kaynak: Gazetevatan)