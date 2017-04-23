Eşini Bıçakla Öldürdükten Sonra Kendini Astı

BURSA'nınKaracabey İlçesi'nde, 67 yaşındaki Cavit Acar, 3 çocuk annesi eşi 63 yaşındaki Hatice Acar'ı bıçakla öldürdükten sonra kendini asarak yaşamına son verdi.



Karacabey'e bağlı Yenikaraağaç Köyü'nde çiftçilik yapan Cavit Acar ve eşi Hatice Acar'ın cesetleri, bugün öğle saatlerinde ziyarete gelen Cavit Acar'ın eniştesi tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemede, Cavit Acar'ın bir ay önce umreden geldiği öğrenilen eşi Hatice Acar'ı bıçakladıktan sonra kendini iple tavana astığı belirlendi.



Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Cavit ve Hatice Acar'ın cesetleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. - Bursa