Eşinden Şiddet Gördüğü İçin İzmir'e Gelen Genç Kadın Ölü Bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kadın kaldığı odada ölü bulundu. Ölen kadının eşinden şiddet gördüğü için Muğla'dan İzmir'e geldiği öğrenildi.



Edinilen bilgilere göre, eşinden şiddet gördüğü iddia edilen P.T. (22), geçtiğimiz cumartesi günü Muğla'dan İzmir'in Bornova ilçesine gelerek arkadaşı Ö.Ö. ile kalmaya başladı. Arkadaşının yanında kalmaya başlayan 1 çocuk annesi P.T., iddiaya göre arkadaşları ile birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra uyumak için odasına geçti. Bir süre sonra P.T.'nin odasına giden arkadaşı E.Y., genç kadını yerde hareketsiz bir şekilde görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ö.Ö., E.Y. ve E.Y.'nin ağabeyi F.A.Y. ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. - İZMİR