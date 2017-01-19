Eşi ve Oğlu Tarafından Öldürülen Adamın Cesedi 15 Gün Sonra Bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde oğlu tarafından dövüldükten sonra öldürülerek Fırat Nehri'ne atılan Ramazan Çiçek'in cesedine 15 gün sonra ulaşılabildi.



Edinilen bilgiye göre olay, 4 Ocak akşamı Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Ümit Sokak'ta yaşandı. Ramazan Çiçek isimli 63 yaşındaki adam, kendi evinde karısı Nesriye Çiçek ve 22 yaşındaki oğlu İsmail Çiçek tarafından feci şekilde dövüldü. Daha sonra babasının ölmediğini anlayan oğlu İsmail, babasının boğazına ipi sararak onu boğarak öldürdü.



Cesedi battaniyeye sarıp Fırat Nehri'ne attılar



Anne ve oğlu daha sonra battaniyeye sardıkları cesedi tanıdıkları birinden emanet aldıkları arabayla Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine götürdü. Ramazan Çiçek'in cansız bedenini Fırat Nehri'ne atan anne ve oğul hiçbir şey olmamış gibi tekrar eve döndükten sonra, yaşanan cinayete şahit olan ve bir süre önce eşinden ayrılarak babasının evine geldiği öğrenilen kız kardeşi Şefika A.'yı da kimseye anlatmaması için ölümle tehdit etti. Ramazan Çiçek'in 4 gün ortalıkta görünmemesi üzerine kardeşleri onu sormak için eve gitti ancak Ramazan Çiçek'in karısının eşinin 4 gündür kayıp olduğunu ve karakola bildirmediklerini söylemesi üzerine, şahsın yakınları hemen karakola giderek kayıp müracaatında bulundu.



Polis kan izlerine ulaşınca cinayet çözüldü



Kaybolan Ramazan Çiçek ile ilgili soruşturma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, şahsın kaybolduktan hemen sonra değil, 4 gün sonra eşi tarafından müracaatta bulunulduğunu, evde eşi ve oğlu ile sürekli kavga ettikleri bilgisi ulaştı. Ramazan Çiçek'in evine giden polisler evde inceleme yapınca kan izlerine rastladı. Evde yaşayan Ramazan Çiçek'in kızı Şefika A. babasının kayıp olmadığını, annesi ve kardeşi tarafından önce dövülüp, sonra da iple boğulduğunu söyledi. Anne ve oğlunu gözaltına alan polis, çapraz sorgu yaptı. İsmail Çiçek olayı nasıl yaptıklarını itiraf ederek, cesedi Fırat Nehri'ne attıklarını söyledi.



Emniyette işlemleri tamamlanan anne ve oğul çıkarıldıkları mahkeme tarafından kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cesedin atıldığı Fırat Nehri'nde sualtı polisi tarafından arama çalışması başlatıldı.



Öğle saatlerinde cesede ulaşıldı



Şanlıurfa ve Adıyaman'dan giden sualtı ekipleri, yaklaşık 10 gün boyunca cesedi suda aradı. Cesedin atıldığı noktada arama yapan ekipler Ramazan Çiçek'in cesedine ulaşamayınca, arama çalışmaları daha geniş bir alana yayıldı. Cesedin suda sürüklenebileceği ihtimali üzerine yaklaşık 5 kilometrelik alanda sualtı polisleri tarafından arama gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışması öğle saatlerinde sonuç verdi. Birecik ilçesine bağlı Mezra kırsal mahallesindeki DSİ'ye ait sulama pompası yakınlarında Ramazan Çiçek'in cesedine ulaşıldı. Ceset, polisler tarafından sudan çıkartılarak kıyıya getirildi. Cesedin olay yerine gidecek savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA