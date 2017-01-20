KATİL ZANLISI YAKALANDI
Giresun'un Tirebolu İlçesinde, tartıştığı eşi Ayşe Kuru ve kayınvalidesi Neriman Taş'ı bıçaklayarak öldüren Cabir Kuru, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. İlçe Jandarma Karakolu'na götürülen Kuru'nun sorgulaması sürüyor.
Eşi ve Kayınvalidesini Bıçaklayarak Öldürdü (2)
KATİL ZANLISI YAKALANDIGiresun'un Tirebolu İlçesinde, tartıştığı eşi Ayşe Kuru ve kayınvalidesi Neriman Taş'ı bıçaklayarak öldüren Cabir Kuru, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
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