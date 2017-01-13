Samsun'da bir kadın, eşi tarafından yatağında ölü bulundu.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köksal Ersayın Anadolu Lisesinde matematik öğretmeni Mustafa Yılmaz (48) sabah uyanamayınca kendisini okuldan telefonla aradılar. Ev hanımı olan eşi Alev Yılmaz'a (50) seslenen Mustafa Yılmaz, eşinin öldüğünü tespit edince polisi arayıp durumu bildirdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Alev Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Alev Yılmaz'ın ölümü şüpheli bulundu ve cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yılmaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN