Eşi Öldükten 40 Gün Sonra İntihar Etti

KASTAMONU'nun Subaşı Köyü'nde eşi 40 gün önce çoklu organ yetmezliği sonucu vefat eden 36 yaşındaki Recep Civek, av tüfeği ile intihar etti.



İşsiz Recep Civek, dün akşam köyde bir yakınının evinde av tüfeğini göğsüne dayayıp ateşledi. Silah sesini duyan yakınlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Recep Civek'in öldüğü belirlendi. Recep Civek'in cesedi, evde yapılan incelemeden sonra Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Recep Civek'in, 40 gün önce eşi Refika Civek'in çoklu organ yetmezliği sonucu ölmesi ardından bunalıma girdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Kastamonu