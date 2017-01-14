TÜMÜ
Haberler Search
Eşi İntihar Girişiminde Bulunan Saffet Sancaklı İstanbul'a Geldi

Eşi İntihar Girişiminde Bulunan Saffet Sancaklı İstanbul'a Geldi

Eşi intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı İstanbul’a geldi.

Eşi İntihar Girişiminde Bulunan Saffet Sancaklı İstanbul'a Geldi

Eşi intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı İstanbul'a geldi.

Başbakanlık tarafından tahsis edilen uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Sancaklı, 22.30'da alandan ayrılarak hastaneye doğru yola çıktı. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads