Eşi ile Tartıştığı İddia Edilen Şahıs İntihar Etti

Gaziantep'te iş yerinden dönen şahıs, eşiyle tartıştıktan sonra geçtiği yatak odasında kendisini iple asarak, intihar etti. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı.



İddiaya göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Aker Sokak'ta yaşayan Ahmet U. (29), çalıştığı restorandan evine döndü. Eşi ile tartıştığı iddia edilen Ahmet U., evin yatak odasına geçerek, intihar etti. Kendisini iple tavana asan Ahmet U., eşi tarafından asılı vaziyette bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri tarafından, şahsın öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



2 çocuğu olduğu öğrenilen Ahmet U.'nun ekonomik sıkıntıları bulunduğu belirtilirken, kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi.



Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - GAZİANTEP